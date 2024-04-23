انخفاض أسعار الذهب

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

انخفضت أسعار الذهب اليوم، إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوعين مع انحسار مخاوف زيادة التوتر في الشرق الأوسط.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية نحو %1.0 إلى 2304.99 دولارات للأوقية، فيما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.2% إلى 2318.80 دولارًا للأوقية.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 27.31 دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين 0.2% إلى 919.05 دولارًا، في حين نزل البلاديوم 0.1% إلى 1007.58 دولارات.