الاقتصاد

انخفاض أسعار الذهب

0 نشر
سارة السيد 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الذهب والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

انخفضت أسعار الذهب اليوم، إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوعين مع انحسار مخاوف زيادة التوتر في الشرق الأوسط.

 

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية نحو %1.0 إلى 2304.99 دولارات للأوقية، فيما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.2% إلى 2318.80 دولارًا للأوقية.

 

 

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 27.31 دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين 0.2% إلى 919.05 دولارًا، في حين نزل البلاديوم 0.1% إلى 1007.58 دولارات.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا