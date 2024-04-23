الاقتصاد

ارتفاع أسعار النفط في تعاملات آسيا المبكرة

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سارة السيد 0 تبليغ

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط في تعاملات آسيا المبكرة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، لتعوض خسائر الجلسة السابقة، مع استمرار المستثمرين في تقييم المخاطر الناجمة عن المخاوف الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

 

 

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي 39 سنتًا، بما يعادل 0.5%، إلى 87.39 دولارًا للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتًا، أو 0.5%، إلى 82.30 دولارًا للبرميل.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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