ارتفاع أسعار النفط في تعاملات آسيا المبكرة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، لتعوض خسائر الجلسة السابقة، مع استمرار المستثمرين في تقييم المخاطر الناجمة عن المخاوف الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي 39 سنتًا، بما يعادل 0.5%، إلى 87.39 دولارًا للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتًا، أو 0.5%، إلى 82.30 دولارًا للبرميل.