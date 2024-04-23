120 جنيها دفعة واحدة.. تراجع كبير في أسعار الذهب مع بداية التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم، الثلاثاء، حيث تراجع الجرام 120 جنيها دفعة واحدة، مقارنة بمستواه أمس.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2093 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 2691 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3140 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 3589 جنيها للجرام.

كما هبط سعر الجنيه الذهب إلى 25120 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وهبط سعر الذهب عالميا نحو 2309 دولارات للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، بتراجع 0.80%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.