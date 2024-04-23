شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاءات وزير الصناعة مع مسؤولي شركات عالمية في هانوفر الألمانية والان نبدء بالتفاصيل



وتضمنت اللقاءات كلاً من: رئيس مجلس إدارة "دويتشه ميسي"، والرئيس التنفيذي لأكاديمية "دويتشه ميسي" للتكنولوجيا، والشريك الإداري لمجموعة "كناوف"، والمؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة "في لاين" الصناعية، كما اجتمع مع رؤساء وقادة جهات القطاع الخاص المشاركة في المعرض.

الصادرات السعودية إلى ذلك، افتتح وزير الصناعة والثروة المعدنية جناح الوزارة المشارك في المعرض خلال الفترة من 22 إلى 26 أبريل الجاري تحت مظلة "صناعة سعودية"، وتفقد الشركات الوطنية المشاركة في المعرض بهدف إبراز ابتكاراتها التقنية الرائدة في القطاع الصناعي.



ويشارك في معرض "هانوفر ميسي" 2024، عددٌ من جهات منظومة الصناعة والثروة المعدنية، بما في ذلك هيئة تنمية الصادرات السعودية، وبنك التصدير والاستيراد السعودي، إضافة إلى وزارة الاستثمار والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وعددٌ من الشركات الصناعية الوطنية.

الدمام - شريف احمد - التقى وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية ، بندر بن إبراهيم الخريّف، عددًا من مسؤولي الشركات العالمية، وذلك على هامش زيارته لمعرض "هانوفر ميسي " 2024، المقام في مدينة هانوفر بألمانيا.وتضمنت اللقاءات كلاً من: رئيس مجلس إدارة "دويتشه ميسي"، والرئيس التنفيذي لأكاديمية "دويتشه ميسي" للتكنولوجيا، والشريك الإداري لمجموعة "كناوف"، والمؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة "في لاين" الصناعية، كما اجتمع مع رؤساء وقادة جهات القطاع الخاص المشاركة في المعرض.إلى ذلك، افتتح وزير الصناعة والثروة المعدنية جناح الوزارة المشارك في المعرض خلال الفترة من 22 إلى 26 أبريل الجاري تحت مظلة "صناعة سعودية"، وتفقد الشركات الوطنية المشاركة في المعرض بهدف إبراز ابتكاراتها التقنية الرائدة في القطاع الصناعي.ويشارك في معرض "هانوفر ميسي" 2024، عددٌ من جهات منظومة الصناعة والثروة المعدنية، بما في ذلك هيئة تنمية الصادرات السعودية، وبنك التصدير والاستيراد السعودي، إضافة إلى وزارة الاستثمار والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وعددٌ من الشركات الصناعية الوطنية.