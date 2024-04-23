شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تغلق تعاملات الثلاثاء على تراجع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت البورصة المصرية اليوم على تراجع لمؤشراتها، وخسر رأس المال السوقي 86 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى 1.818 تريليون جنيه، بعد تداولات كلية بالسوق بلغت 3.6 مليارات جنيه.

وانخفض مؤشر السوق الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 4.86% محققًا 26777.05 نقطة.

كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 5.06% ليصل إلى مستوى 6213.97 نقطة.

وسجل مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا هبوطًا بنحو 5.03% لينهي التعاملات عند مستوى 8817.36 نقطة.