الاقتصاد

مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

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واس - واشنطن 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية تعاملاته يوم الثلاثاء على ارتفاع.

فقد ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.70% بما يعادل 263 نقطة ليصل عند 38503 نقاط.
كما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 1.20% بما يعادل 60 نقطة ليصل عند 5070 نقطة.

ارتفاع مؤشر "ناسداك"

وارتفع قيمة مؤشر "ناسداك" بنسبة 1.6% ما يعادل 245 نقطة ليصل عند 15696 نقطة.
فيما انخفضت أسعار العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.2% ما يعادل 4.3 دولارات ويسجل 2342.1 دولار للأونصة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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