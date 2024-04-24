أمير القصيم يطلع على خطة تشغيل كرنفال بريدة للتمور للعام 2024م

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، بمكتبه اليوم ، مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس سلمان الصوينع ، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للنخيل والتمور الدكتور محمد النويران ، والرئيس التنفيذي لكرنفال بريدة للتمور الدكتور خالد النقيدان.

واطلع سموه على خطة تشغيل كرنفال بريدة للتمور لعام 2024م ، التي ترتكز على تطوير منتج التمور ، ودعمه من خلال تفعيل برامج نوعية وفعاليات تعزز من دور النخيل والتمور ، وتعكس الحجم والقيمة الإقتصادية له ، بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة للوصول بمنتج التمور إلى آفاق عالمية.

وأكد الأمير فيصل بن مشعل أهمية كرنفال بريدة للتمور الذي أصبح كرنفالاً رئيسياً واقتصادياً على روزنامة الأنشطة الاقتصادية في المملكة ، يسعى إلى تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- في عددٍ من المستهدفات المتنوعة كالتوسع في مجالات التصدير ، وتوطين الوظائف ، والإسهام في الأمن الغذائي للمملكة.

وقال : إن الكرنفال هيأ منظومة متكاملة لخدمة المزارعين والتجار والمتسوقين على حد سواء ، لما لدوره من أهمية تعزز بما يقوم به المركز الوطني للنخيل والتمور في دعم الكرنفال ، والوصول به إلى العالمية ، تحقيقا لرؤية المملكة 2030.

وفي نهاية اللقاء تسلم سمو أمير منطقة القصيم من الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للنخيل والتمور، التقرير السنوي للمركز الوطني للنخيل والتمور لعام 2023م , وتقرير المؤتمر والمعرض الدولي للتمور ، وكتيب استخدامات الطهي بالتمور.