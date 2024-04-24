الاقتصاد

إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية على ارتفاع

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سارة السيد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلقت مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية تعاملاته اليوم على ارتفاع.

فقد ارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.70 % بما يعادل 263 نقطة ليصل عند 38503 نقاط، كما ارتفع مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” بنسبة 1.20 % بما يعادل 60 نقطة ليصل عند 5070 نقطة.

وارتفع قيمة مؤشر “ناسداك” بنسبة 1.6 % ما يعادل 245 نقطة ليصل عند 15696 نقطة، فيما انخفضت أسعار العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.2 % ما يعادل 4.3 دولارات ويسجل 2342.1 دولارًا للأونصة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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