شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار النفط بعد ارتفاعها مع تراجع الأسهم الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار النفط فوق 88 دولارا للبرميل اليوم الأربعاء بعد ارتفاعها في الجلسة السابقة وذلك بسبب انخفاض غير متوقع في مخزونات النفط الخام الأمريكية وتراجع الأنشطة التجارية في أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا، بما يعادل 0.27 %، إلى 88.18 دولار للبرميل بحلول الساعة 1024 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتا، أو 0.4 %، إلى 83.03 دولار للبرميل.

وتراجعت بعض مكاسب برنت بنحو 1.6 % من الجلسة السابقة عندما تعززت السوق بفعل ضعف الدولار وتقليل المستثمرين لمخاوفهم إزاء الصراع في الشرق الأوسط.

ويمكن أن يؤدي خفض أسعار الفائدة الأمريكية إلى تعزيز النمو الاقتصادي وبالتالي الطلب على النفط.

وأفادت مصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي بانخفاض مخزونات الخام الأمريكية 3.237 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 أبريل.

وفي المقابل توقع ستة محللين استطلعت رويترز آراءهم ارتفاعا قدره 800 ألف برميل.

ويترقب المتعاملون صدور بيانات رسمية عن مخزونات النفط والمنتجات عند الساعة 1430 بتوقيت جرينتش.

