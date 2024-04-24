الذهب يخسر ١٧٠ جنيها في ٤٨ ساعة.. تعرف على الأسباب

الشارقة - اميمة ياسر - تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بحوالي 10 جنيهات، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3110 جنيهات، بعد أن تراجع بأكثر من 160 جنيها على مدار اليومين الماضيين.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3554 جنيها.

عيار 21 يسجل 3110 جنيها.

عيار 18 يسجل 2666 جنيها.

عيار 14 يسجل 2073 جنيها.

الجنيه الذهب 24880 جنيها.

وجاء انخفاض أسعار الذهب بسبب التراجع الكبير في سعر أونصة الذهب العالمي الذي انخفض بنسبة 3.3% منذ بداية الأسبوع ليسجل أدنى مستوى منذ أسبوعين ونصف عند 2291 دولار للأونصة.

انخفاض سعر الذهب العالمي كان بسبب تراجع الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالية بعد أن تقلصت التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما انعكس على سعر الذهب المحلي.