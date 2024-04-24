الموازنة الجديدة تقدر سعر الدولار عند 45 جنيهًا

الشارقة - اميمة ياسر - قدر مشروع الموازنة العامة للدولة سعر الدولار خلال العام المالى المقبل بنحو 45 جنيهًا.

وكشف البيان الإحصائى للهيئات الاقتصادية عن مشروع موازنة العام المالى 2024-2025 أن الحكومة تتوقع أن تحقق قناة السويس إيرادات بقيمة 9 مليارات دولار وقدرتها بنحو 405 مليارات جنيه، ما يعادل 45 جنيهًا للدولار.

وكشفت البيانات أن إيرادات الهيئات الاقتصادية ستبلغ نحو 3.2 تريليون جنيه فيما تبلغ إيرادات الموازنة 2.63 تريليون جنيه، فيما تبلغ المصروفات المجمعة نحو 7.1 تريليون جنيه بعجز كلى 1.22 تريليون جنيه.