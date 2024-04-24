غرفة بورسعيد التجارية: المقاطعة خفضت أسعار الأسماك 70%

الشارقة - اميمة ياسر - قال محمد سعدة رئيس غرفة بورسعيد التجارية وسكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، إن محافظة بورسعيد هي أول المحافظات التي بدأت الحملة الشعبية لمقاطعة الأسماك بعد ارتفاع أسعارها، وأن حملات المقاطعة أثمرت عن تراجع أسعار الأسماك بنسبة تتراوح من 50% إلى 70% حيث انخفضت أسعار الشبار- الأكلة الشعبية الأولى في بورسعيد- من 250 جنيها للكيلو إلى 100 جنيه، كما انخفضت أسعار باقي الأنواع مثل البوري والبلطي والمكرونة والجمبري والدنيس والبياض.

وأكد سكرتير عام الاتحاد للعام الغرف التجارية، في بيان، أن حملة المقاطعة مستمرة حتى تتراجع الأسعار إلى طبيعتها، وهذا ليس معناه وقوفنا ضد تجار الأسماك أو الصيادين وإنما تغليب مصلحة المستهلك النهائي، خاصة أن اسعار الأسماك قد شهدت انفلاتا كبيرا في الأسعار خلال الفترة الماضية