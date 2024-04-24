شكرا لقرائتكم خبر عن إضافة خدمة الشحن "TPA" إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية