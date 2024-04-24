شكرا لقرائتكم خبر الخريف يلتقي مسؤولي شركات عالمية في هانوفر الألمانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التقى وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية بندر الخريف، عددا من مسؤولي الشركات العالمية، على هامش زيارته لمعرض «هانوفر ميسي » 2024، المقام في مدينة هانوفر بألمانيا.

وتضمنت لقاءات الوزير كلا من: رئيس مجلس إدارة «دويتشه ميسي»، والرئيس التنفيذي لأكاديمية «دويتشه ميسي» للتكنولوجيا، والشريك الإداري لمجموعة «كناوف»، والمؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة «في لاين» الصناعية، كما اجتمع مع رؤساء وقادة جهات القطاع الخاص المشاركة في المعرض.

وكان وزير الصناعة والثروة المعدنية افتتح جناح الوزارة المشارك في المعرض خلال الفترة من 22 إلى 26 أبريل الجاري تحت مظلة «صناعة سعودية»، وتفقد الشركات الوطنية المشاركة في المعرض بهدف إبراز ابتكاراتها التقنية الرائدة في القطاع الصناعي.

ويشارك في معرض «هانوفر ميسي» 2024، عدد من جهات منظومة الصناعة والثروة المعدنية، بما في ذلك هيئة تنمية الصادرات السعودية، وبنك التصدير والاستيراد السعودي، إضافة إلى وزارة الاستثمار والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وعددٌ من الشركات الصناعية الوطنية.

وتأتي مشاركة هيئة تنمية الصادرات السعودية «الصادرات السعودية» في المعرض ضمن جهودها في تعزيز صورة العلامة التجارية لصادرات المملكة العربية السعودية وإبراز مكانتها في الأسواق العالمية وإتاحة الفرصة للشركات لعقد الصفقات مع المشترين المحتملين من الشركات الأجنبية المستوردة من مختلف أنحاء العالم.

وأكد المتحدث الرسمي للهيئة ثامر المشرافي، أن «الصادرات السعودية» تركز على مساندة المصدرين ودعمهم بمختلف السبل ومنها الحرص على مشاركتهم في المعارض الصناعية المتخصصة، كمعرض هانوفر ميسي 2024 المنصة العالمية التي تجمع الصناعيين والمهتمين من مختلف أنحاء العالم، لتتيح الفرصة للمصدرين للقاء المشترين المحتملين وعقد الصفقات التجارية معهم الأمر الذي يسهم في توسع أعمالهم بالأسواق الدولية وتحقيق النمو المستدام في الصادرات السعودية غير النفطية.