شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتراجع بضغط من موجة جني الأرباح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس إذ جنى مستثمرون الأرباح بعد صعود مستمر شهده المعدن الأصفر ومع ضغط من مؤسسات استثمارية سعت لجمع سيولة بينما تحول التركيز على بيانات للاقتصاد الأمريكي لاستشفاف دلائل على المسار الذي سيتبعه مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 2313.44 دولار للأوقية بحلول الساعة 0443 بتوقيت جرينتش وذلك في رابع جلسة على التوالي من الهبوط.

كما انخفضت أسعار العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 2326.10 دولار للأوقية. موجة جني الأرباح قال محللون: "موجة جني الأرباح بعد سلسلة من المكاسب في الذهب وهدوء توتر في الشرق الأوسط أديا إلى تراجع عام في الأسعار".

وهبط المعدن الأصفر بما يزيد عن 100 دولار منذ أن ارتفع إلى مستوى قياسي سجل فيه 2431.29 دولار في 12 أبريل وهبط بنسبة 3 % حتى الآن هذا الأسبوع.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة تحديد أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) يومي 30 أبريل والأول من مايو. وقبل ذلك من المتوقع صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول في وقت لاحق اليوم الخميس ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر مارس غدا الجمعة.

وبالنسبة لأسعار المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 27.09 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 901.60 دولار وهبط البلاديوم 1 % إلى 991 دولارا.