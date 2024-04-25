شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «فيو» يوصي بتوزيع 9.9 مليون ريال أرباحا نقدية عن 2023 والان نبدء بالتفاصيل

أخبار متعلقة المؤشر نيكي الياباني يغلق على تراجع 2% بعد مكاسب استمرت 3 أيام عمومية بنك الجزيرة توافق على زيادة رأس المال إلى 10.25 مليار ريال

الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة شركة فيو المتحدة للتطوير العقاري، أمس، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2023م.وقالت الشركة في بيان على تداول: إن إجمالي المبلغ الموزع 9.9 مليون ريال، فيما تبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 3.3 مليون سهم، بينما تبلغ حصة السهم من التوزيع 3 ريالات، في حين تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 30%.وأضافت أن أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم ستكون بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع للأوراق المالية (مركز إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة السنوية للشركة والذي سوف يتم الإعلان عنها لاحقاًوأفادت بأن تاريخ التوزيع سيعلن لاحقاً.