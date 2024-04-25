شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر نيكي الياباني يغلق على تراجع 2% بعد مكاسب استمرت 3 أيام والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - تراجع المؤشر نيكي الياباني 2 % اليوم الخميس بضغط من أسهم التكنولوجيا بعد مكاسب استمرت لثلاث جلسات، فيما يترقب المستثمرون قرار بنك اليابان المركزي بشأن السياسة النقدية غدا الجمعة.وأغلق نيكي منخفضا 2.16 % عند 37628.48 نقطة بعدما ارتفع أمس الأربعاء 2.4 % في أكبر قفزة خلال أكثر من شهر والتي مكنته من استعادة مستوى 38 ألف نقطة.كما انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.74 % إلى 2663.53 نقطة.وقال محللون: "تشهد السوق تقلبات في الآونة الأخيرة بسبب وجود الكثير من دوافع عدم اليقين التي تغير من وجهات نظر المستثمرين".وأضاف "التضخم في الولايات المتحدة أكثر ثباتا من المتوقع مما قاد العوائد الأمريكية للارتفاع، كما أدت التوترات في الشرق الأوسط إلى رفع أسعار النفط".وقادت الأسهم المرتبطة بالرقائق المؤشر نيكي للانخفاض، وهوى سهما طوكيو إلكترون وأدفانتست 3.48 و1.71 % على الترتيب. وهبط سهم شين إتسو للكيماويات 2.68 %.وتراجع سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في التكنولوجيا 1.96 %.ونزل سهم تويوتا موتور 3.34 % رغم تراجع الين لأدنى مستوى في 34 عاما.وانخفض الين الليلة الماضية إلى أقل من 155 للدولار مسجلا أدنى مستوى منذ يونيو 1990، وهو مستوى يُنظر إليه على أنه الخط الذي تزيد عنده فرصة تدخل السلطات لدعم العملة.وتترقب السوق ما إذا كان محافظ بنك اليابان كازو أويدا سيدلي بأي تصريحات عن احتمالات رفع أسعار الفائدة في الأجل القريب في ختام اجتماع السياسة النقدية الذي يستمر على مدار يومين وينتهي غدا الجمعة.وخسر سهم فانوك 3.43 % بعد أن جاءت توقعات الأرباح السنوية لشركة تصنيع الروبوتات أقل من توقعات السوق.كما هبط سهم كانون 8.42 % بعدما أعلنت شركة تصنيع الكاميرات عن أرباح تشغيلية دون توقعات المحللين.في غضون ذلك، قفز سهم دايتشي سانكيو 5.2 % خلال التداولات بعد أن قالت شركة الأدوية إنها ستنفق ما يصل إلى 200 مليار ين (1.29 مليار دولار) لإعادة شراء أسهم. وأغلقت أسهمها على ارتفاع 0.78 %.ومن بين 225 سهما على المؤشر نيكي، ارتفع 18 سهما فيما انخفض 207 أسهم.