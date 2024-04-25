رفع أسعار سجائر «وينستون وكامل» بقيمة تصل إلى 5 جنيهات

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت شركة اليابان الدولية للتبغ (JTI) مصر، تحديث أسعار منتجات السجائر التقليدية، ومن أبرز منتجات الشركة سجائر وينستون، وكامل، وجولد كوست، وتبغ الشيشة النخلة.

ورفعت الشركة أسعارها بقيمة تتراوح بين 2 و5 جنيهات حسب كل صنف.

وتأتي الأسعار الرسمية لمنتجات اليابان الدولية للتبغ JTI في مصر كالتالي: * وينستون أحمر بسعر 55 جنيهًا * وينستون أزرق بسعر 55 جنيهًا * وينستون سيلفر بسعر 55 جنيهًا

* وينستون كاستر بسعر 55 جنيهًا

* وينستون توت بسعر 57 جنيهًا

* كامل أصفر بسعر 60 جنيهًا

* كامل أزرق بسعر 60 جنيهًا

* كامل أكتيفيت بسعر 62 جنيهًا

* جولد كوست 35 جنيهًا

وتحث الشركة التجار والموزعين على الالتزام بالأسعار الرسمية المعلنة، حرصًا على مصلحة المستهلكين.

من جهتها، صرحت ماريانا مجدي، المدير العام لليابان الدولية للتبغ في مصر: "نحرص في JTI على تقديم أفضل تجربة استهلاكية لعملائنا، والتي تتطلب التكيف والتطوير المستمر لعملياتنا، ونحن ملتزمون بتوفير منتجاتنا بجودة عالية للمستهلك المصري".