شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «هرفي للأغذية» توافق على انتخاب 9 أعضاء لمجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت مجلس إدارة شركة هرفي للخدمات الغذائية (هرفي للأغذية) نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية التي انعقدت الساعة السابعة مساءَ أمس، عبر وسائل التقنية الحديثة بعد اكتمال النصاب المطلوب لصحة انعقاد الجمعية.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت نتائج الاجتماع عدة بنود، أبرزها: الموافقة على تعيين شركة برايس ووتر هاوس كوبرز مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة.

ويأتي تعيين مراجع الحسابات، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من 2024، والربع الأول من 2025، بقيمة أتعاب 1.075 مليون ريال.

وتشمل النتائج: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024.

وتضمنت النتائج الموافقة على انتخاب 9 أعضاء لمجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة المقبلة التي تبدأ من 1 مايو المقبل ومدتها 4 سنوات، تنتهي في 30 أبريل 2028.

والأعضاء المنتخبون هم: م. معتز العزاوي، ووليد فطاني، وم. عصام المهيدب، ومحمد النحاس، وم. أحمد الفالح، وعبدالله الشهري، ومحمد الشتوي، وغسان شلبي، ورياض الزهراني.