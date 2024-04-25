شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير رؤية 2030.. إصدار تراخيص لـ200 شركة عالمية بنهاية 2023 والان نبدء بالتفاصيل

8500 ترخيص استثمار أجنبي

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الدمام - شريف احمد - كشف التقرير السنوي لرؤية 2030 عن إصدار تراخيص لـ200 شركة عالمية بنهاية 2023 لإنشاء مقرات إقليمية لها في الرياض.وقال التقرير: إن التراخيص أصدرت عبر بوابة الخدمات الإلكترونية، مع تسهيل وتسريع الإجراءات، فيما يمثل ذلك خطوة أولى لاحتضان 500 شركة عالمية.أضاف التقرير أن عدد التراخيص الاستثمارية الأجنبية وصل إلى 8500 ترخيص مركز إقليمي لشركات عالمية بنهاية العام الماضي.وأفاد التقرير بأن مبادرة دعم وتفعيل منظومة العدالة الرقمية سهلت إجراءات الحصول على ترخيص مزاولة مهنة المحاماة في السعودية بإطلاق خدمتي طلب ترخيص مكتب محاماة أجنبي وطلب ترخيص مكتب محاماة أجنبي مؤقت.وأشار إلى أن هذه المبادرات تمكّن نمو القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية؛ لتساعد في تحقيق الأهداف التنموية بتنوع الاقتصاد وتعزيز المساهمة الاقتصادية للقطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي واستحداث الوظائف الجديدة.