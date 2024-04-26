شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الخزانة: الاقتصاد الأمريكي أقوى من البيانات المعلنة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين يوم الخميس، إن نمو الاقتصاد الأمريكي من المرجح أنه أقوى مما أشارت إليه بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول، والتي جاءت أضعف من المتوقع.

وذكرت أن إدارة الرئيس جو بايدن تبقي كل الخيارات متاحة للرد على تهديدات ناجمة عن قدرة الصين الصناعية المفرطة.

وذكرت يلين أيضًا خلال أن المقترح الأمريكي لاستغلال فوائد أصول روسية مجمدة بقيمة 300 مليار دولار في مساعدة أوكرانيا، قد يحظى بتأييد واسع من الحلفاء في مجموعة السبع. نمو الناتج المحلي وأضافت يلين أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول قد يُعدل برفعه بعد توافر مزيد من البيانات، وأن التضخم سيتراجع إلى مستويات طبيعية أكثر بعد أن أدت مجموعة من العوامل "غير المألوفة" إلى تراجع الاقتصاد إلى أضعف مستوياته منذ قرابة عامين.

وتابعت: "يواصل الاقتصاد الأمريكي أداءه الجيد للغاية". وذلك ردًا على تقرير لوزارة التجارة أظهر أن الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة نما 1.6% على أساس سنوي في الربع الماضي.

ويأتي ذلك أقل من نسبة 2.4% التي قدرها اقتصاديون، وأقل من نصف معدل الربع الأخير من 2023. زيادة التضخم وأظهر التقرير أيضًا تزايدًا مقلقًا في التضخم مع صعود مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني أسعار الأغذية والطاقة، 3.7% على أساس سنوي بعد ارتفاعه اثنين بالمئة في الربع الأخير من 2023.

وقللت يلين من ارتفاع التضخم عن المستوى المستهدف عند 2%.

وقالت: "الأساسيات هنا تتماشى مع استمرار تراجع التضخم إلى مستويات طبيعية".