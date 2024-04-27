الاقتصاد

الجنيه الإسترليني ينخفض.. والأسهم البريطانية تغلق على ارتفاع 

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واس - لندن 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني ينخفض.. والأسهم البريطانية تغلق على ارتفاع  والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني اليوم انخفاضًا مقابل الدولار الأمريكي، فيما سجل ارتفاعًا مقابل العملة الأوروبية الموحدة "يورو".
وتداول الجنيه مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2503 دولار أمريكي، بانخفاض 0.03 %.
فيما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1678 يورو بارتفاع 0.16 %.

الأسهم البريطانية

أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم على ارتفاع بنسبة 0.75 %.
وسجل المؤشر - الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية - مكاسب تعادل 60.97 نقطة، ليصل إلى 8139.83 نقطة.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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