شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني ينخفض.. والأسهم البريطانية تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الأسهم البريطانية

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني اليوم انخفاضًا مقابل الدولار الأمريكي، فيما سجل ارتفاعًا مقابل العملة الأوروبية الموحدة "يورو".وتداول الجنيه مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2503 دولار أمريكي، بانخفاض 0.03 %.فيما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1678 يورو بارتفاع 0.16 %.أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم على ارتفاع بنسبة 0.75 %.وسجل المؤشر - الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية - مكاسب تعادل 60.97 نقطة، ليصل إلى 8139.83 نقطة.