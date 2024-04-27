الاقتصاد

مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق تعاملاتها على ارتفاع

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق تعاملاتها على ارتفاع والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية جلسة التعاملات.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي الجلسة مرتفعا بمقدار 153.86 نقطة، أي بنسبة 0.4 %، ليصل إلى مستوى 38239.66 نقطة..

كما زاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 51.54 نقطة، أي بنسبة 1 %، ليصل إلى مستوى 5099.96 نقطة.
بدوره أضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 316.14 نقطة، أي بنسبة 2 %، ليصل إلى مستوى 15927.90 نقطة.

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MO Nasa

MO Nasa

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