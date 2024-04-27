شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية و"رونغشنغ" تستكشفان فرصًا جديدة في المملكة العربية السعودية والصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تبحث أرامكو السعودية، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، إمكانية إنشاء مشروع مشترك في شركة مصفاة أرامكو السعودية الجبيل (ساسرف) مع الشريك الصيني، شركة رونغشنغ للبتروكيميائيات المحدودة (رونغشنغ)، واستثمارات كبيرة في قطاع البتروكيميائيات بكلٍّ من المملكة والصين وذلك بالشراكة مع "رونغشنغ". وضع حجر الأساس لمشروع التطوير ووقّعت أرامكو السعودية، مؤخرًا، اتفاقية إطارية للتعاون مع شركة "رونغشنغ "، تنص على استحواذ محتمل لـ "رونغشنغ" على حصة بنسبة 50% في "ساسرف".

كما تضع هذه الاتفاقية حجر الأساس لتطوير مشروع توسعة تحويل السوائل إلى كيميائيات في "ساسرف"، بالإضافة إلى استحواذ أرامكو السعودية المحتمل على حصة بنسبة 50% في شركة نينغبو تشونغجين للبتروكيماويات المحدودة، التابعة لشركة "رونغشنغ"، والمشاركة في مشروع توسعتها.

وتعليقًا على ذلك، قال الرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق في أرامكو السعودية، الأستاذ محمد بن يحيى القحطاني: "تسلط هذه المناقشات الضوء على طموحنا لتطوير إستراتيجيتنا الخاصة بتحويل السوائل إلى كيميائيات مع شريكنا الإستراتيجي "رونغشنغ"، في كل من المملكة العربية السعودية والصين. ومن خلال البناء على علاقتنا الحالية، فإننا نهدف إلى تعزيز توسعنا في منطقة جغرافية رئيسة، وجذب استثمارات جديدة إلى قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق في المملكة العربية السعودية".

يُشار إلى أن أرامكو السعودية استحوذت في يوليو 2023 على حصة 10% في "رونغشنغ" من خلال شركتها التابعة والمملوكة بالكامل، أرامكو لما وراء البحار، ومقرها هولندا. وتمتلك "رونغشنغ" بدورها حصة بنسبة 100% في شركة نينغبو تشونغجين للبتروكيماويات المحدودة، التي تدير مجمعًا لإنتاج العطريات، ولديها حصة في مشروع مشترك لإنتاج حمض التريفثاليك المنقّى.

