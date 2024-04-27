معدل البطالة بين السعوديين يقترب من مستهدف 2030

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مع مرور 8 أعوام لانطلاق رؤية المملكة 2030 الطموحة، شهد معدل البطالة بين السعوديين انخفاضا تاريخيا له، ووصل في الربع الرابع من 2023 إلى 7.7%، مقتربا من بلوغ مستهدف الرؤية الذي يبلغ 7%، وذلك نتيجة قرارات التوطين والبرامج والمبادرات بمشاركة القطاع الخاص، إذ ارتفع عدد السعوديين العاملين في القطاع إلى أكثر من 2343677 سعوديا وسعودية، إضافة إلى نمو متسارع في أنماط العمل الحديثة (العمل عن بعد، العمل الحر، العمل المرن).ويعد قطاع العمل أحد أهم القطاعات الحيوية في المملكة، إذ يقوم بدور مهم في دعم الاقتصاد الوطني بتوفيره مجموعة واسعة من الفرص الوظيفية في مختلف القطاعات، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يواكب رؤية 2030.ودأبت المملكة عبر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على بذل كثير من الجهود ليكون سوق العمل السعودي سوقا جاذبا للمواهب، ومنافسا على صعيد الأسواق العالمية، إذ أسهمت استراتيجية سوق العمل خلال برامجها ومبادراتها الداعمة لتحقيق رؤية 2030.

1000 خدمة رقمية

في مجال بيئة العمل، أصدرت الوزارة برامج ومبادرات عدة لحفظ العلاقة التعاقدية وتعزيز بيئة العمل، إذ تمكنت من أتمتة أكثر 80% من خدماتها، بإجمالي أكثر من 1000 خدمة، رقمية وتستهدف خلال 2024 إضافة 300 خدمة جديدة على منصات الوزارة الرقمية، في حين أسهمت منصة قوى التابعة للوزارة والمختصة في قطاع الأعمال، في توثيق أكثر من 5 ملايين عقد، حيث أسهم هذا الأمر في حفظ العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل. كما تسهم المنصة يوميا في إنجاز أكثر من مليون عملية رقمية لقطاع العمل، وارتفعت نسبة التسوية الودية للخلافات العمالية إلى 73%، ونسبة امتثال منشآت القطاع الخاص لأنظمة وقرارات نظام العمل إلى 92 %، والامتثال لقرارات التوطين إلى 98%.

%13.7 بطالة السعوديات

في مجال دعم وتمكين المرأة أثمرت الجهود التي تقوم بها الوزارة وفق مستهدفات الرؤية، في انخفاض تاريخي غير مسبوق لمعدل البطالة السعوديات، حيث انخفضت في الربع الرابع من 2023 إلى 13.7%. كما مكنت الرؤية المرأة من توليها المناصب القيادية، وتفعيل مشاركتها في التنمية الاقتصادية، ووصلت خلال العام الماضي إلى 43.7%، وارتفاع معدل مشاركتها الاقتصادية إلى 35.9%، وتعكس هذه النتائج الإيجابية استمرار سوق العمل السعودي في دعم عمل الكوادر الوطنية، وتحقيق مستهدفات الرؤية.

12 مجلسا قطاعيا

وأنشأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 12 مجلسا قطاعيا للمهارات، بهدف بناء المهن وفق معايير مهنية تناسب متطلبات السوق، إذ تعمل الوزارة على تغطية 2000 مهارة وبناء وتطوير معايير 300 مهنة قطاعية ومسارات مهنية بحلول 2025. كما أطلقت مبادرتي مسرّعة المهارات وقسائم التدريب المدفوعة للأفراد، لتنمية المهارات عالية ومتوسطة ومنخفضة المستوى للكوادر الوطنية، ورفع كفاءتها الإنتاجية، إذ تستهدف المبادرة تدريب أكثر من (322) ألف موظف في القطاع الخاص في (126) مهنة، لتنمية المهارات عالية ومتوسطة ومنخفضة المستوى للكوادر الوطنية.

68 ألف فرصة تدريب

أطلقت الوزارة، بالتعاون مع 14 شركة وطنية، الحملة الوطنية للتدريب «وعد» لتحفيز القطاع الخاص على التدريب، إذ نجحت المبادرة في تحقيق مستهدفاتها خلال 2023، في توفير أكثر من 863675 ألف فرصة تدريبية للكوادر الوطنية، وتطمح الحملة في 2025 إلى وصول عدد المستهدفين بالتدريب إلى 1,155,000 فرصة تدريبية.

13 جائزة للتوطين

نظمت المملكة، ممثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، 2023، المؤتمر الدولي لسوق العمل الأول من نوعه بمشاركة 6000 مشارك من 40 دولة.

وضمن الجهود المبذولة في تحفيز القطاع الخاص، شاركت أكثر من 88 ألف منشأة في المنافسة على جائزة العمل عبر مسارات عدة، منها مسار التوطين 13 جائزة، ومسار بيئة العمل 7 جوائز، ومسار المهارات والتدريب 4 جوائز، ومسار الرئيس التنفيذي 3 جوائز.