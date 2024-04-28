شكرا لقرائتكم خبر عن «صناعة الورق» توافق على زيادة رأس المال.. وانتخاب 7 أعضاء لمجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت مجلس إدارة الشركة السعودية لصناعة الورق نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والذي عُقد في تمام الساعة 07:00 مساءً من يوم الخميس 25 أبريل 2024 م عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، إن النتائج شملت عدة بنود أبرزها: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بـ16.850 مليون ريال، على المساهمين عن الربع الثالث من العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023، بواقع 0.5 نصف ريال للسهم الواحد التي تمثل 5 % من القيمة الاسمية للسهم الواحد.
على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. ويبدأ توزيع الأرباح يوم الخميس 9 مايو المقبل.
وشملت النتائج: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة المقبلة، التي تبدأ من تاريخ 27 أبريل الحالي، ومدتها 3 سنوات، تنتهي بتاريخ 26 أبريل.
والأعضاء المنتخبون هم: محمد السبهان، وسعد العماري، ود. منصور المنصور، وعبدالعزيز المشعل، وعبدالرحمن المشعل، وسعود العماري، وبشار أبا الخيل.
وتضمنت النتائج: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية للمساهمين بقيمة 33.7 مليون ريال.
وكانت القيمة الاسمية لرأس المال قبل الزيادة 337 مليون ريال، فيما تبلغ بعد الزيادة 370.7 مليون ريال، بزيادة 33.7 مليون ريال.
ويبلغ عدد الأسهم قبل الزيادة 3.370 مليون سهم، بينما تبلغ بعد الزيادة 37.07 مليون سهم، بزيادة 10%.
وأفادت بأن أسباب زيادة رأس المال لدعم القاعدة الرأسمالية بما يسهم في تعزيز خطط النمو المستقبلية وتعظيم إجمالي العوائد للمساهمين.
ويبلغ عدد الأسهم الممنوحة لكل سهم 1 لكل 10 أسهم مملوكة، وستمول قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة جزء من رصيد الأرباح المبقاة بـ33.7 مليون ريال.
وفي حال وافق مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع للأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
وأوضحت الشركة أن في حال وجود كسور أسهم فستجمع في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.
وشملت النتائج: الموافقة على تعديل المادة 7 من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال.
وتضمنت النتائج: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتحويل رصيد الاحتياطي النظامي كاملا بـ15.340.512 ريال كما في القوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر إلى بند الأرباح المبقاة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، إن النتائج شملت عدة بنود أبرزها: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بـ16.850 مليون ريال، على المساهمين عن الربع الثالث من العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023، بواقع 0.5 نصف ريال للسهم الواحد التي تمثل 5 % من القيمة الاسمية للسهم الواحد.
على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. ويبدأ توزيع الأرباح يوم الخميس 9 مايو المقبل.
وشملت النتائج: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة المقبلة، التي تبدأ من تاريخ 27 أبريل الحالي، ومدتها 3 سنوات، تنتهي بتاريخ 26 أبريل.
والأعضاء المنتخبون هم: محمد السبهان، وسعد العماري، ود. منصور المنصور، وعبدالعزيز المشعل، وعبدالرحمن المشعل، وسعود العماري، وبشار أبا الخيل.
وتضمنت النتائج: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية للمساهمين بقيمة 33.7 مليون ريال.
وكانت القيمة الاسمية لرأس المال قبل الزيادة 337 مليون ريال، فيما تبلغ بعد الزيادة 370.7 مليون ريال، بزيادة 33.7 مليون ريال.
ويبلغ عدد الأسهم قبل الزيادة 3.370 مليون سهم، بينما تبلغ بعد الزيادة 37.07 مليون سهم، بزيادة 10%.
وأفادت بأن أسباب زيادة رأس المال لدعم القاعدة الرأسمالية بما يسهم في تعزيز خطط النمو المستقبلية وتعظيم إجمالي العوائد للمساهمين.
ويبلغ عدد الأسهم الممنوحة لكل سهم 1 لكل 10 أسهم مملوكة، وستمول قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة جزء من رصيد الأرباح المبقاة بـ33.7 مليون ريال.
وفي حال وافق مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع للأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
وأوضحت الشركة أن في حال وجود كسور أسهم فستجمع في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.
وشملت النتائج: الموافقة على تعديل المادة 7 من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال.
وتضمنت النتائج: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتحويل رصيد الاحتياطي النظامي كاملا بـ15.340.512 ريال كما في القوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر إلى بند الأرباح المبقاة.