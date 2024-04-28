شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي: بفضل ولي العهد تمكنا من عقد الاجتماع الخاص بالرياض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قال رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغ بريندي: إن بفضل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تمكنا من عقد الاجتماع الخاص في الرياض تحت رعايته رغم الأحداث العالمية.
وأضاف بريندي خلال كلمة له في فعاليات الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي: إن المشاركة الكبرى في هذا المؤتمر خير دليل على أهميته.
وأشار بريندي إلى أن التعاون مع السعودية بدأ منذ سنوات، وخططنا لإقامة المؤتمر، ولكن بسبب الأحداث لم نتمكن من إقامته إلى اليوم، وهذا بفضل التزام السعودية بذلك.
وأضاف بريندي خلال كلمة له في فعاليات الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي: إن المشاركة الكبرى في هذا المؤتمر خير دليل على أهميته.
وأشار بريندي إلى أن التعاون مع السعودية بدأ منذ سنوات، وخططنا لإقامة المؤتمر، ولكن بسبب الأحداث لم نتمكن من إقامته إلى اليوم، وهذا بفضل التزام السعودية بذلك.