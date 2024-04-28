شكرا لقرائتكم خبر عن فقاعة الذكاء الاصطناعي تنذر بانهيار الأسهم الأمريكية بحلول 2025 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - من الممكن أن تنفجر فقاعة سوق الأوراق المالية الأمريكية التي يغذيها الذكاء الاصطناعي في عام 2026 وفقًا لما ذهبت إليه شركة أبحاث السوق "كابيتال إيكونوميكس"، بحسب ما أوردت شبكة بيزنس إنسايدر الأمريكية. فقاعة سوق الأسهم عام 2025 قالت شركة الأبحاث إن فقاعة سوق الأسهم مدفوعة بحماس المستثمرين تجاه الذكاء الاصطناعي ستدفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى ارتفاع يصل إلى 6500 بحلول عام 2025 بقيادة أسهم التكنولوجيا. حالة الأسهم في بورصة نيويورك 2026 ولكن ابتداءً من عام 2026 من المفترض أن تتراجع مكاسب سوق الأسهم بشكل حاد مع بدء ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع معدل التضخم في التأثير على تقييمات الأسهم.

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حول ذلك ذكر كلا من ديانا يوفانيل وجيمس رايلي المحللان في كابيتال إيكونوميكس :"نتوقع أن تكون عوائد الأسهم خلال العقد المقبل أضعف مما كانت عليه في العقد السابق، كما ونعتقد أن الأداء القوي الممتد لسوق الأسهم الأمريكية قد يصل إلى نهايته". ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم يعد ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم من الأخبار السيئة في نهاية المطاف بالنسبة لأسعار الأسهم كما يتضح من الانخفاض الأخير في سوق الأسهم والذي أثاره تقرير التضخم لمؤشر أسعار المستهلك لشهر مارس. انفجار الفقاعة أوضح يوفانيل ورايلي بأنهما يعتقدان أن الفقاعة ستنفجر في نهاية المطاف ما بعد نهاية العام المقبل وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تصحيح التقييمات.

ومن المفترض أن يؤدي الانفجار المتوقع لفقاعة سوق الأوراق المالية إلى عقد من عوائد الاستثمار التي تفضل السندات على الأسهم.

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وقالت كابيتال إيكونوميكس عن سوق الدخل الثابت: "نتوقع عوائد أقوى مع استقرار عوائد السندات الحكومية عند مستويات أعلى".

كما قال يوفانيل ورايلي: "الاستثناء الأمريكي قد ينتهي في السنوات المقبلة حيث يعد وقت وكيفية انفجار فقاعة الأسهم التي يغذيها الذكاء الاصطناعي خطرًا رئيسيًا على توقعاتنا. وعلى وجه الخصوص يتمثل أحد المخاطر السلبية في أن آثار انفجار الفقاعة قد تستمر لفترة أطول من عام واحد". رأي آخر مغاير لكن هناك وجهة نظر أخرى مغايرة لما طرحه محللان كابيتال إيكونوميكس حول اتجاه هبوطي لسوق الأسهم ربما يحدث حيث يتوقع اقتصاديون آخرون أن يؤدي الاعتماد المتزايد للذكاء الاصطناعي إلى تعزيز النمو الاقتصادي مدفوعًا بزيادة الإنتاجية وهو ما سيقود إلى دفعة اقتصادية ربما تؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم بالتوازي مع ارتفاع أسعار الفائدة.

كما أن هناك صعوبة كامنة في التوقيت الدقيق لقمة فقاعة سوق الأسهم والمدة التي قد يستمر فيها تفكك الفقاعة.