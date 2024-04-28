شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي ينوه بما شهدته المملكة من تطور والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.