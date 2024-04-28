شعبة الأجهزة الكهربائية تعلن تراجع الأسعار ٢٥ % الفترة المقبلة

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، عن 25% خفض تدريجي للأسعار الفترة المقبلة بالأسواق.

وقال جورج زكريا رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، في تصريحات لموقع "مصراوي"، إن الشعبة عقدت اجتماعا خلال نهاية الأسبوع الماضي بحضور المصنعين وتجار بجانب ممثلين من الحكومة، واتفق عدد من المصانع على خفض أسعار الأجهزة 25% الفترة المقبلة بالأسواق، بينما قررت أخرى الإبقاء على الأسعار عند نفس مستوياتها.

أوضح جورج، أن التراجع سيكون على مراحل متتالية، مشيرا إلى أن أسعار الأجهزة انخفضت 10% خلال الفترة الماضية بالأسواق.

وبحسب زكريا، فإن هناك تفاوت في نسبة الخفض بين شركات القطاع لتحقيق 25% تراجع للسعر، نظراً لاختلاف التحديات الخاصة بكل مصنع.

ووفقا لقول زكريا، فإن شركات أخرى قررت تثبيت أسعارها خلال الفترة المقبلة، مبررة ذلك عدم زيادة أسعارها منذ بداية العام.