شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تغلق تعاملاتها على تراجع جماعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت البورصة المصرية تعاملات يوم الأحد، على تراجع لمؤشراتها.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 77 مليار جنيه، ليصل إلى 1.691 تريليون جنيه، وسط تداولات كلية بالسوق بلغت نحو 2.3 مليار جنيه. انخفاض المؤشرات وانخفض مؤشر السوق الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 4.93% مسجلًا 24639.63 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 4.72% ليصل إلى 5714.19 نقطة.

وهبط مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا بنحو 4.84%، منهيًا التعاملات عند مستوى 8097.97 نقطة.