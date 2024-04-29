شكرا لقرائتكم خبر عن «سابك للمغذيات»: الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي إلى الأرباح المبقاة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة شركة سابك للمغذيات الزراعية نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول) والتي انعقدت في تمام الساعة السابعة من مساء أمس الأحد من مقر الشركة الرئيس بمدينة الرياض عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية، تضمنت الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م ومناقشته.

وأضافت أن النتائج شملت: الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م بعد مناقشته، والاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م ومناقشتها.

وأشارت إلى أن النتائج شملت: الموافقة على تعيين برايس ووتر هاوس كوبرز (PwC) مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوية من العام المالي 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م بأتعاب إجمالية قدرها 1,392,650 مليون ريال.

وأفادت بأن النتائج تضمنت: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م، والتصويت على صرف مبلغ (1,584,110) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.

ولفتت إلى أن النتائج شملت: الموافقة على تعديل سياسة عضوية مجلس الإدارة، والموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة وكبار التنفيذيين، والموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة، والموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.

وتضمنت النتائج: الموافقة على تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة، والموافقة على تعديل المادة رقم (20) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بصلاحيات المجلس، والموافقة على تعديل المادة رقم (22) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب وأمين السر.

وشملت النتائج: الموافقة على تعديل المادة رقم (48) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بتوزيع الأرباح، والموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة.

ومن ضمن النتائج: الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (1,428,106,212) ريال كما هو ظاهر في القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023م إلى حساب الأرباح المبقاة.

17. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.