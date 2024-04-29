سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 29-4-2024 في البنوك المصرية

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "أموال الغد" سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 29-4-2024 في البنوك المصرية.

وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنك المركزي نحو 47.84 جنيه للشراء، 47.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 47.72 جنيه للشراء، 47.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر:

سجل سعر الدولار في بنك مصر 47.72 جنيه للشراء، 47.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة:

سجل سعر الدولار في بنك القاهرة 47.85 جنيه للشراء، 47.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي:

وعرض البنك التجاري الدولي سعر الدولار بقيمة 47.70 جنيه للشراء، 47.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي:

وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 47.70 جنيه للشراء، 47.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

وسجل سعر الدولار في بنك فيصل 47.70 جنيه للشراء، 47.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي:

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 47.95 جنيه للشراء، 48.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي الدولي:

سجل سعر الدولار بالبنك العربي الافريقي الدولي 47.70 جنيه للشراء، 47.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد:

بلغ سعر الدولار في المصرف المتحد 47.70 جنيه للشراء، 47.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار ببنك التعمير والإسكان:

سجل سعر الدولار ببنك التعمير والإسكان 47.80 جنيه للشراء، 47.90 جنيه للبيع.