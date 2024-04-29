شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع خسائر «كيان للبتروكيماويات» إلى 572 مليون ريال في 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب انخفاض صافي الخسارة للربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع الكميات المباعة على الرغم من انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات.

وبحسب البيان، يعود سبب انخفاض صافي الخسارة للربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى ارتفاع متوسط أسعار بيع المنتجات على الرغم من انخفاض الكميات المباعة. الدمام - شريف احمد - تراجعت خسائر شركة كيان السعودية للبتروكيماويات في الربع الأول من 2024، مسجلة خسارة تقدر بـ 571.9 مليون ريال، مقارنة بخسائر 673.3 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب انخفاض صافي الخسارة للربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع الكميات المباعة على الرغم من انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات.وبحسب البيان، يعود سبب انخفاض صافي الخسارة للربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى ارتفاع متوسط أسعار بيع المنتجات على الرغم من انخفاض الكميات المباعة.