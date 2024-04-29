شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة: استخدام الذكاء الاصطناعي يزيد من مستوى التعلم 80% والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قال وزير الصناعة بندر الخريف: إن استخدام الذكاء الاصطناعي في الواقع الافتراضي يزيد من مستوى التعلم بنسبة 80%
وأضاف الوزير خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي المقام بالرياض، أن السعودية تطور القدرات الصناعية وتهتم بالاستفادة من التكنولوجيا لتحقيق النمو في قطاع الصناعة والتعدين.
وأشار الوزير إلى أن على مستوى الطاقة يوجد المزيد من الحلول التي تطور لخفض مستويات الطاقة المستخدمة لخفض انبعاثات الكربون.
وأضاف الوزير خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي المقام بالرياض، أن السعودية تطور القدرات الصناعية وتهتم بالاستفادة من التكنولوجيا لتحقيق النمو في قطاع الصناعة والتعدين.
وأشار الوزير إلى أن على مستوى الطاقة يوجد المزيد من الحلول التي تطور لخفض مستويات الطاقة المستخدمة لخفض انبعاثات الكربون.