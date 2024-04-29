شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أرامكو: العالم بحاجة إلى برامج عادلة لتحول الطاقة لا تقوم باستثناء الدول النامية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو، أمين الناصر: إن العالم بحاجة إلى برامج عادلة لتحول الطاقة لا تقوم باستثناء الدول النامية.

وأضاف الناصر، خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي المقام بالرياض، أن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح توفران 4 % من مصادر الطاقة عالميا. الطاقة الهيدروكربونية أفاد بان نسبة 80% من الطلب على الطاقة الهيدروكربونية سيأتي من الدول الأفقر بحلول 2050.

وأشار إلى أن عدم الاستثمار بالطاقة الهيدروكربونية سينتهي بزيادة الطلب على الفحم.

ولفت إلى أن زيادة كفاءة المصادر الهيدروكربونية كان له أثر أفضل على البيئة من الطاقة المتجددة. زيادة الغاز والفحم وتوقع الناصر، زيادة الغاز 104 ملايين والفحم بنحو 80 مليار برميل خلال العام الحالي 2024.

وأضاف أن التحول إلى الطاقة حاجة ماسة ولكن نحتاج إلى برامج طاقة واقعية ومفيدة للجميع.

