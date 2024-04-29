شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاقتصاد يعلن انضمام المملكة للتحالف العالمي للذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم انضمام المملكة للتحالف العالمي للذكاء الاصطناعي.

وأشار خلال فعاليات الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي

إلى أن الاقتصاد السعودي يتنامى بشكل ملحوظ، معلقا: هذا التنامي مستمر ونحن نعكف على التنويع. الاقتصاد العالمي وتابع: نريد أن نرى نموًا اقتصاديًا عالميًا وهذا أحد أسباب اجتماعنا هنا.

ولفت إلى أن النزاع الأخير في الشرق الأوسط يؤثر على التقدم الاقتصادي.

