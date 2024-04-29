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وزير الاقتصاد يعلن انضمام المملكة للتحالف العالمي للذكاء الاصطناعي

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم انضمام المملكة للتحالف العالمي للذكاء الاصطناعي.
وأشار خلال فعاليات الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي
إلى أن الاقتصاد السعودي يتنامى بشكل ملحوظ، معلقا: هذا التنامي مستمر ونحن نعكف على التنويع.

الاقتصاد العالمي

وتابع: نريد أن نرى نموًا اقتصاديًا عالميًا وهذا أحد أسباب اجتماعنا هنا.
ولفت إلى أن النزاع الأخير في الشرق الأوسط يؤثر على التقدم الاقتصادي.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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