شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات.. ارتفاع الدولار واليورو أمام الروبل الروسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الروبل، مسجلاً 92.9375 روبلاً، بزيادة قدرها 54.00 كوبيكاً، مقارنة بقيمته عند إغلاق اليوم السابق.

كما ارتفع سعر صرف العملة الأوروبية "اليورو" إلى مستوى 99.4600 روبلاً، بزيادة مقدارها 56.00 كوبيكاً، وزاد سعر صرف اليوان الصيني بواقع 3.50 كوبيكات، ليصل إلى 12.7350 روبلاً. بورصة موسكو وارتفع مؤشر بورصة موسكو عند إغلاق اليوم بواقع 11.68 نقطة، ما نسبته 0.337%، مقارنة بإقفال التداول السابق، ليصل إلى 3,477 نقطة.

وفي الوقت ذاته، انخفض مؤشر RTS بمقدار 6.41 نقاط، أي بنسبة 0.542%، مقارنة بإغلاق يوم التداول السابق، ليبلغ 1175.84 نقطة.