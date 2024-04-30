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- بواسطة أيمن الوشواش - فيصل بن خالد، استقبل أمس، وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للامتثال والرقابة التعدينية المهندس أحمد فقيه، يرافقه عدد من المسؤولين.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين إمارة المنطقة ووزارة الصناعة والثروة المعدنية والجهات ذات العلاقة كافة، وبحث السبل الكفيلة بتحقيق التكامل وتوحيد الجهود من قبل الجميع سعيا لتقديم كل ما يخدم الوطن والمواطن ويحقق الصالح العام. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيصل بن خالد، استقبل أمس، وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للامتثال والرقابة التعدينية المهندس أحمد فقيه، يرافقه عدد من المسؤولين.وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين إمارة المنطقة ووزارة الصناعة والثروة المعدنية والجهات ذات العلاقة كافة، وبحث السبل الكفيلة بتحقيق التكامل وتوحيد الجهود من قبل الجميع سعيا لتقديم كل ما يخدم الوطن والمواطن ويحقق الصالح العام. وبين الأمير فيصل بن خالد أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين - حفظهما الله - وفّرت كل سبل النجاح لدعم قطاع التعدين؛ لأن يكون الركيزة الثالثة للاقتصاد السعودي. واطلع أمير الحدود الشمالية على عرض مرئي في قاعة الاجتماعات حول الإستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين، والأنشطة والمشروعات التعدينية في المنطقة، وأبرز التحديات التي تواجه الاستثمار في قطاع التعدين، ونظام الاستثمار التعديني.

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