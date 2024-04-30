وزارة المالية تطلق برنامجا تدريبيا بالتعاون مع صندوقي النقد العربي والدولي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت وزارة المالية ممثلة بلجنة تطوير إحصاءات مالية الحكومة، برنامجا تدريبيا تحت عنوان «إحصاءات مالية الحكومة: الإعداد، ومعايير النشر، والتحليل الاقتصادي»، بالتعاون مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي، وبمشاركة 45 من منسوبي الجهات الحكومية في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي ، ويستمر حتى 9 مايو 2024م في مدينة جدة.

ويأتي تنظيم البرنامج كونه أحد أهم ركائز العمل العربي المشترك، حيث يسعى البرنامج في تفاصيله إلى اطلاع المشاركين على أساليب جمع وإعداد وعرض إحصاءات مالية الحكومة بما يتسق مع أغراض التحليل الاقتصادي، وتصميم السياسات الاقتصادية وفقاً لمفاهيم دليل إحصاءات مالية الحكومة المعتمد من صندوق النقد الدولي.

وأوضح وكيل وزارة المالية للشؤون المالية والحسابات رئيس لجنة تطوير إحصاءات مالية الحكومة حمد الكنهل، أن البرنامج التدريبي يستهدف منسوبي عدد من الجهات الحكومية بالمملكة، ومنسوبي وزارات المالية والبنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي؛ بهدف رفع قدرات منسوبيها في تلك المجالات.