شكرا لقرائتكم خبر الجبير: المملكة تسير نحو تحقيق مستهدفات الرؤية وتعالج أي معوقات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل الجبير أن لدى المملكة استراتيجية شاملة في رؤيتها 2023 والمرتكزة على الاقتصاد والجانب الاجتماعي والقطاع الخاص والقطاعات في الاستثمار.

وبين في جلسة حوارية بعنوان"المنظور الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" ضمن أعمال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض أن الاستراتيجية التي شملت عدة قطاعات ومنها الترفيه والقطاع التربوي والطبي ونشاطات اقتصادية أخرى تطلبت إيجاد أفضل الممارسات لمواجهة التديات وتشجيع المستثمرين كل ذلك من رزمة واحدة تمثلها الاستراتيجية وأكد أن المملكة تسير نحو تحقيق الرؤية ومعالجة أي عوائق فمعدلات البطالة التي كانت مرتفعة انخفضت والحال كذلك لمشاركة المرأة في سوق العمل التي انتقلت في غضون أربعة سنوات من 14% إلى 37% إضافة إلى مشاركة الشركات الجديدة في سوق العمل.

وقال الجبير "نريد أن نشجع الشركات السعودية على المشاركة في النشاط المحلي والدولي اقتصاديا فيما يتعلق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فهي كبيرة

ولكن اذا ركزنا على دول مجلس التعاون الخليجي ستلاحظون أننا تمكنا من جعل اقتصاداتنا أكثر تكامال وحققنا حرية التجارة وحركة البضائع والأفـراد خـلال السـنوات الماضيـة وهـذا أمـر أدى إلى تداعيات إيجابية على المستوى التجاري والاسـتثماري.