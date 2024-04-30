الاقتصاد

الجنيه الاسترليني يرتفع مقابل الدولار واليورو

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واس - لندن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الاسترليني يوم الاثنين، ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "يورو".
وتداول الجنيه مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2559 دولار أمريكي، بزيادة 0.40%.
كما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1718 يورو بزيادة 0.30%.

ارتفاع الأسهم البريطانية

وأغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) يوم الاثنين، على ارتفاع بنسبة 0.09%.
وسجل المؤشر - الذي يضم أكبر 100 شركة في سوق لندن للأوراق المالية - مكاسب تعادل 7.20 نقاط، ليصل إلى 8147.03 نقطة.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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