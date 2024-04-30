شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الاسترليني يرتفع مقابل الدولار واليورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الاسترليني يوم الاثنين، ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "يورو".

وتداول الجنيه مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2559 دولار أمريكي، بزيادة 0.40%.

كما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1718 يورو بزيادة 0.30%.

ارتفاع الأسهم البريطانية

وأغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) يوم الاثنين، على ارتفاع بنسبة 0.09%.وسجل المؤشر - الذي يضم أكبر 100 شركة في سوق لندن للأوراق المالية - مكاسب تعادل 7.20 نقاط، ليصل إلى 8147.03 نقطة.