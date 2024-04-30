السواحة يناقش مع رؤساء شركات تقنية توسيع نمو الاقتصاد الرقمي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهنـدس عبدالله السـواحة، سلسـلة من الاجتماعات الثنائية مع عدد من المسؤولين وقـادة ورؤسـاء كبريات الشـركات التقنية الرائـدة والابتكاريـة العالميـة، وذلـك على جانـب الاجتمـاع الخـاص الاول مـن نوعه للمنتدى الاقتصـادي العالمي في العاصمة الرياض . وناقش السواحة مع عمدة المركز المالي فـي لندن اللـورد مايـكل مينيلي، توسـيع الشـراكات الدوليـة بين المملكـة والمملكة المتحـدة فـي مجـالات الاقتصـاد الرقمي والفضـاء والالبتكار. فيما اجتمع، بالرئيس التنفيذي لشـركة Sony الدكتور هيرواكي كيتانو، والمؤسس ورئيس مجلـس إدارة مجموعة Rakuten هيروشـي ميكيتانـي، والرئيـس التنفيذي لشـركة Electric« ”Schneider جـان باسكال. من اجتماعات السواحة: عمدة المركز الماليفي لندن اللورد مايكل مينيلي .

الرئيس التنفيذي لشركة Sony الدكتور هيرواكي كيتانو .

المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة Rakuten هيروشيميكيتاني

الرئيس التنفيذي لشركة Electric « ” Schneider جان باسكال .



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