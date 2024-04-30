شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «أسمنت اليمامة» إلى 115 مليون ريال في الربع الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة أسمنت اليمامة بنسبة 2.3% في الربع الأول من 2024، مسجلة 115.034 مليون ريال، مقارنة بـ 112.399 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود السبب الرئيسي في ارتفاع صافي الربح للربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى: انخفاض تكلفة المبيعات للربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.

وأضافت أن من ضمن الأسباب: ارتفاع الإيرادات الاخرى للربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.

ويعود السبب الرئيسي في ارتفاع صافي الربح للربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى: ارتفاع قيمة المبيعات للربع الحالي مقارنة مع الربع السابق، وارتفاع الايرادات الاخرى للربع الحالي مقارنة مع الربع السابق.