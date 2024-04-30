شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «أسلاك» توافق على تحويل الاحتياطي النظامي إلى الأرباح المبقاة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة شركة اتحاد مصانع الأسلاك الإعلان نتائج الجمعية العامة غير العادية السابعة عشر (الاجتماع الأول) التي عقدت أمس.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية، تضمنت: الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م ومناقشته.

وأضافت أن النتائج شملت: الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة ومناقشته عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م، والاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م ومناقشتها.

وأشارت إلى أن النتائج شملت: الموافقة على تعيين مكتب (ار اس ام) مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني، والربع الثالث، والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م وتحديد أتعابه.

وتضمنت النتائج: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م، والموافقة على تحويل كامل الاحتياطي النظامي للشركة بمبلغ (79,951,194) ريال كما في القوائم المالية المنتهية في 31/12/2023م إلى بند الأرباح المبقاة.

وشملت النتائج: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2024م، والموافقة على صرف مبلغ (1,250,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.