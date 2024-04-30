شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية لتعزيز القدرات ونقل وتوطين التقنيات في القطاع الزراعي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - شهد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة م. أحمد العيادة بمقر الوزارة اليوم توقيع اتفاقية تعاون بين الشركة الوطنية للخدمات الزراعية، وإحدى الشركات العالمية المتخصصة في الخدمات الزراعية، لتعزيز وبناء القدرات، ونقل التقنيات الزراعية وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود الوزارة؛ لدعم تبني النظم والتقنيات والابتكارات الحديثة في القطاع الزراعي، من خلال إبرام العديد من الشراكات المحلية والإقليمية والعالمية؛ لتحقيق المستهدفات الوطنية المنشودة للقطاع.
يذكر أن الشركة الوطنية للخدمات الزراعية شركة سعودية تأسست بقرار من مجلس الوزراء؛ لغرض تقديم الخدمات الزراعية التي تسند لها من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود الوزارة؛ لدعم تبني النظم والتقنيات والابتكارات الحديثة في القطاع الزراعي، من خلال إبرام العديد من الشراكات المحلية والإقليمية والعالمية؛ لتحقيق المستهدفات الوطنية المنشودة للقطاع.
تأهيل المرشدين الزراعيينتهدف الاتفاقية إلى تأهيل وتدريب المرشدين الزراعيين، وبناء القدرات، ونقل أفضل الممارسات والتقنيات الزراعية إلى المملكة بما يساهم في رفع الكفاءة التشغيلية للمزارعين وتعزيز القطاع الزراعي في المملكة.
يذكر أن الشركة الوطنية للخدمات الزراعية شركة سعودية تأسست بقرار من مجلس الوزراء؛ لغرض تقديم الخدمات الزراعية التي تسند لها من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة.