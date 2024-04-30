شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة يبحث تعزيز التعاون مع نظيريه العراقي والأردني والان نبدء بالتفاصيل

الصناعات التعدينية

المنتدى الاقتصادي العالمي

الدمام - شريف احمد - التقى وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والمعادن العراقي الدكتور خالد بتال النجم.كما اجتمع مع وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني الدكتور صالح الخرابشة، بحضور نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر، ونائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن سلمة.وذلك خلال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي استضافته المملكة في العاصمة الرياض.وبحث الخريف مع نظيره العراقي، تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال التعدين والصناعات التعدينية، بما يعكس حجم العلاقة الأخوية.كما أكد اللقاء الجهود المبذولة في سبيل تمكين ودعم المصدّرين السعوديين في شتى القطاعات؛ لتعزيز وتيسير وصول منتجاتهم وخدماتهم إلى السوق العراقي، الذي يعد من أهم الأسواق الإقليمية الواعدة.وناقش "الخريف" مع "الخرابشة" توسيع آفاق التعاون بين المملكة والأردن في قطاع التعدين.وأكد حرص المملكة الدائم على تعزيز أواصر العلاقات الثنائية مع الأردن، والارتقاء بأطر التعاون المشترك في مختلف المجالات إلى مستويات أعلى لما فيه خدمة للبلدين الشقيقين.يذكر أن المملكة استضافت الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، يومي 28 و29 أبريل الجاري، تحت شعار "التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية"، بحضور عدد من رؤساء الدول، وأكثر من 1000 من كبار المسؤولين والخبراء الدوليين وقادة الرأي والمفكرين، من القطاعات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية من 92 دولة.