شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات.. تراجع الدولار وصعود اليورو واليوان أمام الروبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الروبل عند نهاية تداولات اليوم في بورصة موسكو إلى مستوى 92.9550 روبلاً، بواقع 4.50 كوبيكات، مقارنة بقيمته عند إغلاق اليوم السابق.

وارتفع سعر صرف العملة الأوروبية، مسجلاً 99.6600 روبلاً، بزيادة قدرها 37.25 كوبيكاً. وتراجع سعر صرف اليوان الصيني بواقع 1.10 كوبيك، ليصل إلى 12.7280 روبلاً. بورصة موسكو تراجع مؤشر بورصة موسكو عند إغلاق اليوم في بورصة موسكو بواقع 12.68 نقطة، بما نسبته 0.365%، مقارنة بإقفال يوم التداول السابق ليبلغ 3465.4 نقطة.

كما انخفض أيضًا مؤشر RTS بمقدار 3.99 نقاط، أي بنسبة 0.339%، مقارنة بالإغلاق السابق، ليصل إلى 1173.43 نقطة.