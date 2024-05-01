أسعار النفط تنخفض بعد ارتفاع مخزون الخام الأمريكي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

انخفضت أسعار النفط اليوم مع ارتفاع مخزونات الخام وإنتاجه بالولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم .

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو تموز 47 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة إلى 85.86 دولار للبرميل.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة للتسليم في يونيو حزيران 53 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 81.40 دولار للبرميل.

وزادت مخزونات النفط الخام الأمريكية الأسبوع الماضي بمقدار 4.906 مليون برميل، في حين انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير، وذلك وفقا لمصادر في السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء.