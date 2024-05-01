معادن تكمل عملية الاستحواذ على 10% في شركة فالي البرازيلية “للمعادن “

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية أن مشروعها المشترك شركة منارة المعادن للاستثمار، أكمل عملية الاستحواذ على نسبة 10% من شركة فالي للمعادن الأساسية المحدودة بتاريخ 30 أبريل 2024.

الجدير بالذكر أن شركة فالي البرازيلية للتعدين، قد وقعت اتفاقية ملزمة في يوليو 2023 مع شركة منارة المعادن (المشروع المشترك بين شركة معادن وصندوق الاستثمارات العامة) للاستحواذ على حصة قدرها 10% في وحدة المعادن الأساسية التابعة لشركة فالي وفقا لـ “الاخبارية اقتصاد”.

يُشار إلى أن شركة معادن قد وقعت في يناير 2023 اتفاقية مشروع مشترك، مع صندوق الاستثمارات العامة لتأسيس شركة تهدف إلى الاستثمار في الأصول التعدينية على الصعيد الدولي لتأمين المعادن الاستراتيجية، والتي تقوم مبدئياً بالاستثمار في قطاعات خام الحديد والنحاس والنيكل والليثيوم كشريك غير مشغل يمتلك حصص أقلية.